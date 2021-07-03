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Политик Семинский заявил о лишении русских прав на Украине

  /   Обновлено: 03 июля 2021 12:28
Политика
Политик Семинский заявил о лишении русских прав на Украине
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 3 июля. Русские не смогут в полной мере обладать человеческими правами на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Семинский.

Представители конкретных наций будут лишены основных прав и свобод после принятия закона о коренных народах Украины, написал политик на странице в Facebook.

«Русские на законодательном уровне — не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере обладать всеми правами человека», — подчеркнул Семинский.

Через некоторое время депутат удалил запись в социальной сети. Однако член фракции «Оппозиционная партия — За жизнь» Вадим Рабинович опубликовал скриншот текста и высказался против написанного.

Закон о коренных народах был принят на Украине 1 июля. Проект предполагает расширение прав обозначенных в документе этносов. Это крымские татары, караимы, крымчаки и украинцы.

Представители ОПЗЖ заявили, что оспорят закон в Конституционном суде страны. Партия выступила с официальным заявлением об осуждении проекта.

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