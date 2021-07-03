Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 14:14
14:12
Происшествия
СК начал проверку после гибели туристки в Кабардино-Балкарии
14:12
Экономика
Глобальный механизм выпуска «зеленых» облигаций призвали создать в G20
14:09
Шоу-бизнес
На Украине возбудили дело по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ
14:08
Происшествия
Вор обокрал квартиру петербурженки на 115 тыс. рублей
14:08
Происшествия
Профессор ЛЭТИ в Петербурге перевел мошенникам более 1,7 млн рублей
14:04
Общество
Нижегородские сироты получат 610 квартир в 2021 году
14:02
Политика
В Арабских эмиратах возмутились ЛГБТ-флагами на посольствах США и Британии
14:02
Шоу-бизнес
Губерниев предлагал Бузовой организовать совместный проект после громкого скандала
14:00
Общество
РФПИ заявил о компании дезинформации против «Спутника V» в Словакии
13:59
Происшествия
Лобовое столкновение под Челябинском унесло жизнь пассажира
Все новости

Малолетнюю дочь следователя МВД соблазнил гражданин Молдовы в Подмосковье
Происшествия
Малолетнюю дочь следователя МВД соблазнил гражданин Молдовы в Подмосковье
pixabay.com  /  sobima

Подольск, 3 июля. Малолетняя школьница из Подольска стала жертвой сексуального насилия со стороны выходца из Молдовы. Заявление правоохранителям о преступлении поступило 1 июля. Мать пострадавшей 11-летней девочки сообщила, что над ее дочерью надругался мужчина. Сотрудники полиции задержали 57-летнего подозреваемого. По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«Дочь 38-летней женщины находилась на улице, к ней подошел сосед и предложил сходить к нему в гости. Девочка согласилась, — рассказал Федеральному агентству новостей источник в местной полиции. — В съемной квартире выходец из Молдовы, который находится на территории Российской Федерации незаконно, совратил школьницу. Он гладил ее половые органы и совершал другие действия».

Девочка рассказала об этом родителям. Мать потерпевшей сразу обратилась с заявлением в полицию.

«Девочка воспитывается в полной и благополучной семье. Ее мама, которая сейчас находится в декретном отпуске, служит следователем в местном ОМВД. Ребенок учится в четвертом классе местной школы», — дополнил источник.

Мужчину поместили в местный изолятор временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что СК начал проверку по факту сексуального насилия над малышами в иркутском детдоме. Жертвами могли стать воспитанники детдома от трех до пяти лет.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Малолетнюю дочь следователя МВД соблазнил гражданин Молдовы в Подмосковье
россия подольск насилие сексуальные домогательства
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru