Малолетнюю дочь следователя МВД соблазнил гражданин Молдовы в Подмосковье

Подольск, 3 июля. Малолетняя школьница из Подольска стала жертвой сексуального насилия со стороны выходца из Молдовы. Заявление правоохранителям о преступлении поступило 1 июля. Мать пострадавшей 11-летней девочки сообщила, что над ее дочерью надругался мужчина. Сотрудники полиции задержали 57-летнего подозреваемого. По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«Дочь 38-летней женщины находилась на улице, к ней подошел сосед и предложил сходить к нему в гости. Девочка согласилась, — рассказал Федеральному агентству новостей источник в местной полиции. — В съемной квартире выходец из Молдовы, который находится на территории Российской Федерации незаконно, совратил школьницу. Он гладил ее половые органы и совершал другие действия».

Девочка рассказала об этом родителям. Мать потерпевшей сразу обратилась с заявлением в полицию.

«Девочка воспитывается в полной и благополучной семье. Ее мама, которая сейчас находится в декретном отпуске, служит следователем в местном ОМВД. Ребенок учится в четвертом классе местной школы», — дополнил источник.

Мужчину поместили в местный изолятор временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что СК начал проверку по факту сексуального насилия над малышами в иркутском детдоме. Жертвами могли стать воспитанники детдома от трех до пяти лет.