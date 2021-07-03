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Алиев попросил у Байдена помощи в примирении Азербайджана и Армении

  /   Обновлено: 03 июля 2021 12:42
Армия
Алиев попросил у Байдена помощи в примирении Азербайджана и Армении
ru.president.az  /  Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики.

Баку, 3 июля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что США приложат усилия к нормализации ситуации между Азербайджаном и Арменией после конфликта в Карабахе.

Азербайджанский лидер направил письмо своему американскому коллеге Джо Байдену, в котором поздравил его с наступающим Днем независимости. Как отметили в пресс-службе президента, Баку также воспользовался случаем и запросил у США помощи в восстановлении мира между Азербайджаном и Арменией.

В начале июля минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные нарушили границу в Сюникской области, в ответ на это пограничники вынудили их оступить на прежние позиции. В Ереване инцидент опровергли, однако напряженность в приграничной зоне сохранилась. В ОДКБ стороны конфликта призвали к сдержанности.

Следует отметить, что армяно-азербайджанский конфликт обострился осенью 2020 года, когда в Нагорном Карабахе начались активные боевые действия. Конец конфликту был положен 10 ноября при содействии России, которая выступила посредником на трехсторонних переговорах. По итогам переговоров было подписано перемирие, Армения обязалась передать Азербайджану три района Карабаха. Для обеспечения безопасности в регионе были развернуты российские миротворцы.

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байден алиев карабах
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