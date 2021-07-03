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Подросток утонул на глазах младших братьев в пруду под Саратовом
Происшествия
Подросток утонул на глазах младших братьев в пруду под Саратовом
Пресс-служба СУ СКР по Новгородской области

Саратов, 3 июля. Тело 17-летнего юноши обнаружили спасатели в Калининском районе недалеко от села Озерки. Водолазы извлекли подростка из воды без признаков жизни.

Молодой человек вместе с двумя несовершеннолетними братьями отправились к пруду. Старший юноша решил искупаться, а младшие братья остались ждать на берегу. После того как подросток долгое время не появлялся на поверхности воды, дети побежали в село звать на помощь взрослых. Родственники, отчаявшись найти пропавшего самостоятельно, обратились в полицию.

На месте происшествия работала следственная группа. Правоохранители не нашли на теле ребенка следов насильственной смерти. Точную причину гибели подростка определит экспертиза. Организована доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетнего.

Ребенок утонул в бассейне аквапарка в Кирове. По факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело.

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подросток пруд саратовская область
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