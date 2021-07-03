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Зендаю и Тома Холланда застукали за страстными поцелуями в машине
Шоу-бизнес
Зендаю и Тома Холланда застукали за страстными поцелуями в машине
Global Look Press  /  Nils Jorgensen/Keystone Press Agency/Kristin Callahan/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 3 июля. Коллеги по фильму «Человек-паук» Зендая и Том Холланд несколько лет опровергали слухи о своем романе. Однако на днях целующихся в машине актеров подловили папарацци.

Слухи, что звезды встречаются, появились еще в 2017 году после выхода фильма «Человек-паук: Возвращение домой». В картине Том Холланд сыграл Питера Паркера, а Зендая исполнила роль его одноклассницы Мишель. Однако тогда актриса опровергла все домыслы фанатов, утверждая, что с коллегой ее связывает лишь дружба.

«Мы друзья. Он отличный чувак. Он буквально один из моих лучших друзей. За прошедшие месяцы нам пришлось вместе проводить пресс-туры. Очень немногие люди поймут, что это такое в 20 лет», — не раз повторяла Зендая в интервью.

Теперь же парочке будет сложно отрицать роман. На просторах Сети разлетелись снимки, на которых актеры страстно целуются в машине на одной из улиц Лос-Анджелеса. Фотографии не выглядят кадрами со съемочной площадки, поэтому фанаты уже сделали вывод, что у звезд все серьезно.

Еще несколько лет назад инсайдер рассказывал People, что актеры начали встречаться в 2017 году, но были очень осторожны и всеми способами старались скрыть свой роман.

Роман Зендаи и Тома Холланда может подогреть интерес фанатов к грядущему проекту с участием звезд. Так, скоро выходит второй сезон сериала «Эйфория», где Зендая сыграла одну из ключевых ролей. Тизер второго сезона уже появился в Сети.

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