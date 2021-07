Зендаю и Тома Холланда застукали за страстными поцелуями в машине

Лос-Анджелес, 3 июля. Коллеги по фильму «Человек-паук» Зендая и Том Холланд несколько лет опровергали слухи о своем романе. Однако на днях целующихся в машине актеров подловили папарацци.

Слухи, что звезды встречаются, появились еще в 2017 году после выхода фильма «Человек-паук: Возвращение домой». В картине Том Холланд сыграл Питера Паркера, а Зендая исполнила роль его одноклассницы Мишель. Однако тогда актриса опровергла все домыслы фанатов, утверждая, что с коллегой ее связывает лишь дружба.

Теперь же парочке будет сложно отрицать роман. На просторах Сети разлетелись снимки, на которых актеры страстно целуются в машине на одной из улиц Лос-Анджелеса. Фотографии не выглядят кадрами со съемочной площадки, поэтому фанаты уже сделали вывод, что у звезд все серьезно.

i'm literally obsessed with this kiss, smile and laugh sequence pics of tom holland and zendaya pic.twitter.com/wh7N6Gtpj8