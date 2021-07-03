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Юноша погиб в ДТП в Волгоградской области
Происшествия
Юноша погиб в ДТП в Волгоградской области
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Волгоград, 3 июля. Столкновение двух автомобилей на трассе привело к гибели молодого человека. Еще двое юношей получили травмы и попали в больницу.

Смертельная авария произошла на 5 километре трассы Михайловка — Даниловка — Котово в Волгоградской области. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Volkswagen Bora выехал на полосу встречного движения, по которой двигался "ВАЗ-2114".

В результате аварии погиб 18-летний водитель отечественной легковушки, а два несовершеннолетних пассажира иномарки попали в больницу. Полиция проводит проверку по факту ДТП. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Авария унесла жизнь петербуржца в Плюсском районе. Машина съехала с гравийной дороги, попала в кювет и перевернулась.

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