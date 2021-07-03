Тегеран опроверг свою причастность к атакам на американские базы в Ираке и Сирии

Тегеран, 3 июля. Иран отрицает свою причастность к нанесению ударов по территории американских военных баз в Ираке и Сирии, заявил постпред страны при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

В его заявлении также указывается, что атаки Соединенных Штатов на объекты в Сирии и Ираке являются «вопиющим нарушением международного права».

Ранее американские ВВС нанесли удары по объектам группировок, которые поддерживаются Ираном, рядом с границей Ирака и Сирии. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, решение о нанесении ударов было принято президентом США Джо Байденом.