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Тегеран опроверг свою причастность к атакам на американские базы в Ираке и Сирии

  /   Обновлено: 03 июля 2021 12:18
Армия
Тегеран опроверг свою причастность к атакам на американские базы в Ираке и Сирии
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Тегеран, 3 июля. Иран отрицает свою причастность к нанесению ударов по территории американских военных баз в Ираке и Сирии, заявил постпред страны при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

В его заявлении также указывается, что атаки Соединенных Штатов на объекты в Сирии и Ираке являются «вопиющим нарушением международного права».

Ранее американские ВВС нанесли удары по объектам группировок, которые поддерживаются Ираном, рядом с границей Ирака и Сирии. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, решение о нанесении ударов было принято президентом США Джо Байденом.

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