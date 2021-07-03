Владислав Лисовец идет к президенту решать проблему с наглыми «противниками зелени»

Героем неприятной истории стал эксперт моды, теле- и радиоведущий, бизнесмен Владислав Лисовец. Буквально на днях возле кафе звездного стилиста LISObon неизвестные совершенно варварски ликвидировали растения, стоящие у дверей заведения. Теперь Лисовец настроен серьезно, он готов идти к президенту решать проблему с наглыми «противниками зелени». О своем намерении добиться справедливости или хотя бы объяснений хамского поведения со стороны «незваных гостей» он рассказал ФАН.

Знаменитый московский модник негодует до сих пор, не может поверить, что растения, деревья, которые он покупал на свои деньги, сажал своими руками, которые так нравились соседям, теперь на помойке. Все дело в том, что одним прекрасным днем машины с заклеенными номерами приехали и просто забрали горшки, где обитали зеленые «друзья» стилиста.

Лисовцу и жителям близлежащих домов теперь остается догадываться, кто же так им насолил, ведь «противники зелени» даже не представились, лишь хамили. Все это «коммунальное представление» было снято на камеры.

«Соседи рассказывают, что каждый день приезжают какие-то люди, ищут видеозаписи этого случая. Видимо, чтобы уличить нас в чем-то, в наших якобы незаконных действиях», — предполагает собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Однако стилист и сам сидеть без дела не планирует. Он уже обратился в прокуратуру, также намерен посетить приемную президента.

«Сейчас я готовлю документы, сегодня в 14:00 пойду с фотографиями, видеозаписями обращаться на самый верх. Мы не получили ни одного письма, ни звонка, мы написали везде. Уже подготовили документы и даже обратились в прокуратуру. Потому что сами действия, которые происходили, были похожи на какой-то рейдерский захват», — говорит Лисовец.

Знаменитого стилиста поддерживают фанаты, соседи и просто прохожие. Для многих из них ситуация кажется абсурдной и совершенно непонятной, ведь красивое убранство LISObon нравилось всем от мала до велика. Как отметил сам Лисовец, теперь он ежедневно получает слова поддержки и цветы.

Стилист не исключает, что произошедшее могло быть связано с неким случайным нарушением законодательства с его стороны ввиду новых требований к кафе, о которых он еще не знает.

Pr Scr instagram.com / @vladislavlisovets

Однако, по мнению Лисовца, это не позволяет сотрудникам госструктур вести себя столь хамским образом по отношению к гражданам. Также эксперт моды не исключает, что в ситуации могли приложиться его недоброжелатели.

«Скорее всего, усложнили закон, он совпал еще с введением QR-кодов. Кроме того, я, конечно, не имею права обвинять людей бездоказательно. Но такое ощущение, что есть человек (и я даже подозреваю, кто это), которого я просто очень раздражаю, потому что тоже проявляю характер. Я надеюсь, узнаю, кто это. То, что произошло и как, — это не очень походило на госслужбы. Может быть, и похоже, но почему они себя так ведут, непонятно. Это в XXI веке не допустимо», — возмущен Владислав Лисовец.

Pr Scr instagram.com / @vladislavlisovets

Теперь звездный стилист активно пытается разобраться в неприятной истории: не ради извинений или восстановления той красоты, которая была возле кафе, а ради спокойной жизни.

«Я хочу, чтобы мне объяснили. Мне ничего не нужно от государства. Я хочу, чтобы людям не мешали красиво жить, не нарушая законов. Мне не нужны извинения, я хочу, чтобы меня не трогали, чтобы люди, которые приезжают исполнять свой долг, вели себя корректно и уважали других, а не заклеивали номера на машинах, приезжали без документов. Это все походит на чей-то заказ. Если это так, то рано или поздно я узнаю, кто заказчик, кому я перешел дорогу. Мне хочется нормально и спокойно жить», — заключил модный эксперт.

К слову, сталкиваться с трудностями Лисовцу не впервой: еще в юности ему приходилось отстаивать свое желание выглядеть не как все. Ранее популярный стилист рассказал, как на него напали из-за одежды. Избиение было настолько жестоким, что звезда чудом остался в живых.