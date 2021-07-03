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Премьеру второго полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» отложили на 2022 год
Общество
Премьеру второго полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» отложили на 2022 год
Кадры из сериала «Аббатство Даунтон»

Лондон, 3 июля. Продюсеры второго полнометражного фильма по сериалу «Аббатство Даунтон» решили перенести премьеру картины.

Лента о семействе Кроули должна была выйти 22 декабря, но релиз состоится 18 марта 2022 года, сообщает The Deadline. В сиквеле появятся Хью Бонневилль, Мишель Докери, Имельда Стонтон и Мэгги Смит. Сценарий картины написал автор франшизы Джулиан Феллоуз.

Первый полнометражный фильм «Аббатство Даунтон» режиссера Майкла Энглера вышел в 2019 году. Критики благосклонно отнеслись к картине, она заработала в мировом прокате около 200 млн долларов при бюджете в 20 млн долларов.

Ранее студия Sony Pictures выпустила дебютный трейлер продолжения триллера «Не дыши». Картину снимает режиссер Родольфо Саягес.

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фильм сериал аббаство даунтон
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