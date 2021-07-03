Хуснуллин оценил объем выданных льготных ипотечных кредитов под 6,5%

Москва, 3 июля. Программой льготного ипотечного кредитования под 6,5% воспользовались более 556 тысяч российских семей. Результаты озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Согласно предоставленной информации, льготная ипотечная программа под 6,5% годовых оказалась одной из самых эффективных антикризисных мер. В общей сложности кредиты на сумму 1,7379 трлн рублей получили 556 200 семей, передает ТАСС.

«Я думаю, что и новая программа под 7%, которая заработала по всей стране с второго июля, тоже будет востребована среди граждан», — добавил вице-премьер.

По оценке Хуснуллина, без ипотечных кредитов отрасль могла бы потерять необходимый объем финансирования. Это способно привести к остановке строительства, безработице и сокращению доходов регионального бюджета. При этом риски незавершенного строительства для дольщиков также могли вырасти.

Компания Oxford Economics ранее сообщила, что Россия оказалась в тройке стран с самыми быстрыми темпами повышения стоимости недвижимости. Цены выросли почти на 15% за время пандемии. При этом аналитики не исключают, что в скором времени средняя цена квартиры пойдет вниз, пишет «ФедералПресс».