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Хуснуллин оценил объем выданных льготных ипотечных кредитов под 6,5%
Экономика
Хуснуллин оценил объем выданных льготных ипотечных кредитов под 6,5%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 июля. Программой льготного ипотечного кредитования под 6,5% воспользовались более 556 тысяч российских семей. Результаты озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Согласно предоставленной информации, льготная ипотечная программа под 6,5% годовых оказалась одной из самых эффективных антикризисных мер. В общей сложности кредиты на сумму 1,7379 трлн рублей получили 556 200 семей, передает ТАСС.

«Я думаю, что и новая программа под 7%, которая заработала по всей стране с второго июля, тоже будет востребована среди граждан», — добавил вице-премьер.

По оценке Хуснуллина, без ипотечных кредитов отрасль могла бы потерять необходимый объем финансирования. Это способно привести к остановке строительства, безработице и сокращению доходов регионального бюджета. При этом риски незавершенного строительства для дольщиков также могли вырасти.

Компания Oxford Economics ранее сообщила, что Россия оказалась в тройке стран с самыми быстрыми темпами повышения стоимости недвижимости. Цены выросли почти на 15% за время пандемии. При этом аналитики не исключают, что в скором времени средняя цена квартиры пойдет вниз, пишет «ФедералПресс».

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ипотека хуснуллин недвижимость кредитование
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