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Тяжелобольная Алиса Казьмина оставила дочери душераздирающее послание

  /   Обновлено: 03 июля 2021 11:56
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Алиса Казьмина оставила дочери душераздирающее послание
instagram.com  /  @arshavina_alisia__mb

Москва, 3 июля. Бывшая жена Андрея Аршавина — Алиса Казьмина опубликовала в своем Instagram-акаунте послание четырехлетней дочери Есении. Публикацию подписчики встретили с большим негодованием.

Примерно полгода назад экс-супруга футболиста призналась, что страдает от серьезного аутоиммунного заболевания. Недуг, по словам Казьминой, вызвал некроз мягких тканей носа. Женщина уже перенесла несколько операций, но впереди ее ждет длительное лечение и реабилитация. Когда Казьмина сможет вернуться к нормальной жизни, врачи сказать пока не могут.

Сама журналистка, несмотря на состояние здоровья, активно ходит по ток-шоу и дает интервью. Пользователи Сети, которые еще недавно призывали чуть ли не молиться за здравие экс-супруги Аршавина, уже негодуют от ее поведения. По их мнению, ей нужно заниматься своим лечением, вместо того чтобы рыдать на телевидении.

На днях бывшая жена футболиста опубликовала душераздирающий пост в Instagram-аккаунте, где обратился к своей дочери Есении. Она пообещала четырехлетнему ребенку, что «не погибнет и будет жить» ради нее.

«Но если так и случится, ты очень волевая и сильная не по годам», – добавила Казьмина.

Пост бывшей возлюбленной футболиста не вызвал никакого сочувствия у подписчиков. Они уверены, что женщина просто начала спекулировать на своей болезни. В комментариях Казьмину назвали беспринципной женщиной и призвали «перестать нести чушь».

«Прекращайте цирк!»;

«Все еще продолжается игра на публику, дети нужны только для привлечения алиментов!»;

«Дешевый прием — прикрыться ребенком и слезливое письмо выставить, которое дочь не прочтет!» — высказались пользователи Сети.

Многие считают, что Алиса Казьмина поспешила выложить душераздирающий пост после волны критики в ее адрес из-за интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». В беседе она коснулась отношений Аршавина с Юлией Барановской.

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Все новости / Шоу-бизнес / Тяжелобольная Алиса Казьмина оставила дочери душераздирающее послание
аршавин здоровье казьмина
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