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Американец перечислил, каких продуктов ему не хватает в России
Общество
Американец перечислил, каких продуктов ему не хватает в России
wikipedia.org  /  Flickr / CC BY 2.0

Москва, 3 июля. Проживающий в России американец в своем дзен-канале рассказал, каких отечественных продуктов питания ему не хватает.

Джейкоб познает «простой русский быт» на протяжении пяти лет, в России ему нравится, но есть американские продукты, замену которым ему так и не удалось найти. Блогер признался в нерациональном желании сделать сэндвич из американского кислого хлеба.

В России хлеб намного ароматнее и вкуснее, но Джейкоб ностальгирует по тому привычному продукту, что он покупал в США. В Америке принято выпекать хлеб не до готовности, покупателю приходится его допекать или дожаривать, пояснил блогер.

«Но порой хочется сделать сэндвич именно с кислым американским хлебом», — отметил Джейкоб и посетовал, что даже похожий продукт в российских магазинах отличается по качеству.

Джейкоб признался, что не все можно заменить, в частности, американские бейглы. Русский аналог — бублик, но он отличается во вкусу от американского. Жители США разрезают бейгл пополам и начиняют его сыром, ветчиной или арахисовой пастой.

«Как же вкусно на завтрак сделать бейгл с ветчиной и подать с кружкой кофе со сливками», — написал Джейкоб в своем блоге «Американец о России».

Больше всего уроженец Калифорнии скучает по омарам и крабам, в России эти блюда считаются деликатесом. В Америке омар стоит от 17 до 30 долларов, в зависимости от сезона. В США этот продукт более доступен, отметил Джейкоб.

Американец не перестает удивляться некоторым русским особенностям. Например, культура рукопожатий в США и России. Джейкоба поразили правила, существующие при рукопожатии, в том числе, среди молодежи.

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хлеб продукты американец
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