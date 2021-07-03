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Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по эфиопской плотине Хидасэ
Весь мир
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по эфиопской плотине Хидасэ
wikipedia.org  /  Patrick Gruban - originally posted to Flickr as UN Security Council / CC BY-SA 2.0

Нью-Йорк, 3 июля. Совет Безопасности ООН может провести на следующей неделе очередное заседание, посвященное кризису переговоров между Эфиопией, Египтом и Суданом по плотине «Возрождение» (Хидасэ), которую Аддис-Абеба строит на Голубом Ниле. Об этом объявил нынешний председатель Совбеза Николя де Ривьер.

«Нам нужно только собрать стороны, чтобы каждая из них выразила свою озабоченность, а затем поддержать их для возвращения за стол переговоров и достижения решения», — заявил французский политик, отметив, что Совет Безопасности мало что может сделать для улаживания данного вопроса.

Египет и Судан призвали ранее ООН в срочном порядке вмешаться и обсудить тупиковое положение, к которому привели разногласия трех стран.

«Ситуация представляет собой неминуемую угрозу международному миру и безопасности и требует немедленного рассмотрения Советом», — заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри в письме от 25 июня.

Он также поддержал призыв Судана провести экстренную сессию, подчеркнув, что после десяти лет переговоров проблема приобрела глобальный характер, поэтому Египет решил передать этот вопрос в Совет Безопасности в соответствии со статьей 35 Устава ООН.

Ситуация усугубляется тем, что Эфиопия планирует реализовать в июле второй этап заполнения водохранилища ГЭС «Возрождение» в одностороннем порядке, не достигнув соответствующей договоренности с расположенными ниже по течению Нила Суданом и Египтом.

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