Военный эксперт Юрий Кнутов назвал истребитель F-35 котом в мешке

Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II — это просто кот в мешке. Об этом ФАН заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в связи с решением Федерального совета Швейцарии приобрести для вооруженных сил страны 36 самолетов.

О покупке власти страны сообщили 30 июня 2021 года. Министр обороны Виола Амхерд обосновала будущее приобретение следующими словами:

«F-35A особенно хорошо показал себя по трем основным критериям: эффективность, поддержка продукта и сотрудничество. F-35A также оказался явным победителем при сравнении затрат».

Однако военный эксперт Юрий Кнутов не разделяет оптимизма главы швейцарского военного ведомства. Причину своего скептического отношения к этой сделке он раскрыл в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

youtube.com / Prt Scr / Юрий Котенок

«Это просто кот в мешке! Не только Швейцария, но и множество других стран купили этот самолет, тем самым выбросив деньги на ветер. Сам Пентагон фактически не принял его на вооружение из-за гигантского количества недочетов», — констатировал Кнутов.

Также эксперт отметил, что F-35A по своим летным характеристикам значительно уступает даже своему предшественнику F-16, а стоимость летного часа новинки при этом в пять раз выше.

«Швейцария попадает на деньги очень крупно! С чем это связано? Американцы просто выкручивают им руки, заставляя покупать сырую недоделанную машину. Швейцарцы же, по сути, висят у них на крючке. Швейцарские банки до сих пор хранят у себя нацистские деньги, в США об этом знают, у них есть возможность перекрыть кислород банкирам, поэтому Берн делает все, что скажет Вашингтон», — заключил эксперт.

Сумма контракта на поставку 36 самолетов F-35A составляет 5,068 млрд швейцарских франков, или 5,47 млрд долларов. Сам же контракт стал возможен благодаря победе Lockheed Martin F-35А Lightning II в конкурсе, где также принимали участие такие истребители, как Eurofighter от Airbus, Rafale от французской Dassault и F/A-18 Super Hornet от Boeing.

Несколько дней назад ФАН сообщал, что истребитель F-16 ВВС Бельгии врезался в здание на нидерландской авиабазе. В результате инцидента пострадали два человека.