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СК выясняет обстоятельства смерти найденного в машине мужчины в Екатеринбурге
Происшествия
СК выясняет обстоятельства смерти найденного в машине мужчины в Екатеринбурге
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Екатеринбург, 3 июля. Правоохранители установили личность мужчины, труп которого нашли в салоне автомобиля. Сейчас полиция выясняет обстоятельства его смерти.

Труп молодого мужчины нашли в екатеринбургском микрорайоне Химмаш на улице Салдинской. Тело лежало в салоне припаркованного авто.

По данным следователей, на трупе не было обнаружено признаков насильственной смерти. Автомобиль принадлежит матери гражданина. Тело отправили на экспертизу для выяснения точных обстоятельства смерти.

Личность скончавшегося уже установлена. Им оказался местный житель. Все материалы дела по факту случившегося были переданы в Чкаловский районный отдел СКР.

Еще один мужчина погиб в Тюмени. Он скончался в больнице, куда попал, выпрыгнув из окна многоэтажки, спасаясь от огня, сообщил сайт 360tv.ru.

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екатеринбург смерть несчастный случай
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