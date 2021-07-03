Премьер Ливии отреагировал на провал сессии Форума политического диалога в Женеве

Триполи, 3 июля. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба прокомментировал итоги заседания Форума политического диалога в Женеве. По его словам, участникам необходимо договориться о механизме плебисцита, запланированного на 24 декабря.

«Мы настоятельно призываем все национальные партии и миссию ООН взять на себя ответственность и прийти к консенсусу по формуле, которая позволит ливийскому народу своевременно провести выборы и осуществить свое гражданское право», — написал глава кабмина в личном Twitter-аккаунте.

نحث كافة الأطراف الوطنية و البعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم و تغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 2, 2021

Накануне завершилась сессия ЛФПД в столице Швейцарии. Изначально планировалось, что переговоры займут три дня — с 28 по 30 июня, однако их пришлось продлить из-за положительного теста на COVID-19 у одного из участников форума. Позже глава МООНПЛ Ян Кубиш также попал в больницу из-за коронавирусной инфекции. Его место на заседании занял координатор Райзедон Зененга.

Несмотря на дополнительное время, сторонам не удалось достичь консенсуса по формуле проведения президентских выборов.

«Это достойно сожаления: несмотря на все возможности, все еще нет общей основы», — подытожил Зененга.

Координатор МООНПЛ добавил, что продолжит взаимодействие с членами ЛФПД и юридическим комитетом для разработки конституционной базы, позволяющей провести выборы в срок. Все предложения по переносу плебисцита официально отклонены.

Тем не менее участникам форума удалось согласовать критерии для отбора кандидатов в президенты. Желающий стать главой государства должен являться мусульманином, не иметь двойного гражданства и судимостей.