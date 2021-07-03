Политолог Корнилов рассказал, каких «сюрпризов» ждать от НАТО в Черноморском регионе

Москва, 3 июля. Североатлантический альянс продолжит проводить антироссийские провокации в Черноморском регионе. Такое мнение выразил политолог Владимир Корнилов.

Истинную цель военно-морских учений НАТО в Черном море политолог охарактеризовал единственной фразой — «ткнуть палкой в русского медведя». По словам Корнилова, провокации Альянса у берегов Крыма лишний раз подтверждают тот факт, что в НАТО не признают территориальную принадлежность полуострова, передает «Царьград».

Однако данные авантюры были с опасением встречены военными аналитиками и представителями различных СМИ. Особенно, по словам Корнилова, отличились британские журналисты, которые никогда не подвергали публичному сомнению заявления своего правительства.

«В прессу было слито «особое мнение» главы МИД Доминика Рааба, который предупреждал военных о рисках авантюры у берегов Крыма», — подчеркнул политолог в материале для РИА Новости.

Примечательно, что в этот раз британские СМИ не просто усомнились в законности действий ВМС Великобритании, но и откровенно раскритиковали их. «Последней каплей» стали якобы забытые на автобусной остановке секретные документы оборонного ведомства страны, информация из которых тут же была обнародована BBC.

Ранее жители Китая осудили Альянс за вызванное напряжение вблизи России. Известно, что после инцидента с британским эсминцем Defender в Черное море пребывает все больше кораблей НАТО.