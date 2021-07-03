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Российский минздрав оценил влияние вакцинации на тяжесть коронавируса
Общество
Российский минздрав оценил влияние вакцинации на тяжесть коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 3 июля. Влияние вакцинации на тяжесть протекания коронавирусной инфекции оценили в Минздраве РФ.

Известно, что вакцинация от коронавируса защищает человека от тяжелой формы этой инфекции и от смерти. Однако в данный момент ученые заняты изучением вопроса о том, способна ли она противостоять передаче вируса.

"В настоящее время изучается, в какой степени вакцина предотвращает передачу вируса другим людям", — сказано в сообщении здравоохранительного ведомства.

Мутации коронавируса не сказываются на эффективности вакцин, отметил замдиректора Санкт-Петербургского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков. По его словам, препараты имеют достаточный запас прочности.

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