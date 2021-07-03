«Позор нашей страны»: Виктор Салтыков раскритиковал Бузову

Москва, 3 июля. Известный российский исполнитель Виктор Салтыков считает, что телеведущей Ольге Бузовой не место на эстраде.

По мнению музыканта, звезде «Дома-2» никогда не сравниться с Примадонной Аллой Пугачевой. Даже самые простые песни типа «Мадам Брошкиной» Бузова никогда не споет.

«Я считаю, что это позор нашей страны. Что люди, которые не умеют петь, почему-то это делают», — поделился он в эфире YouTube-шоу «Антонимы».

Виктору Салтыкову очень сложно понять, как песни светской львицы оказываются на верхушке хит-парадов. Таким людям, как Бузова, нечего делать в шоу-бизнесе, подытожил артист.

Многие выдающиеся деятели культуры России были возмущены, когда в середине июня Бузова вышла на сцену МХАТа. Она сыграла роль певицы кабаре в постановке о молодости Иосифа Сталина «Чудесный грузин». Всего за несколько репетиций и два выступления звезда получила порядка полумиллиона рублей.

При этом даже опытные профессиональные актеры не получают такую высокую зарплату в театре. Но больше всего артистов и публику расстраивает «падение планки» в театре, потому что режиссеры привлекают к работе раскрученных звезд.