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Первый ураган сезона 2021 «Эльза» нанес ущерб странам Карибского бассейна
Весь мир
Первый ураган сезона 2021 «Эльза» нанес ущерб странам Карибского бассейна
Prt Scr twitter.com  /  @weatherchannel

Бриджтаун, 3 июля. Тропический шторм «Эльза» усилился до первого урагана сезона и уже нанес ущерб инфраструктуре Барбадоса и других карибских стран. Об этом сообщает агентство New York Times.

Шторм превратился в ураган первой категории, когда находился в 30 км от Барбадоса. Причем максимальная скорость ветров достигала 120 км/ч. Из-за урагана на острове произошли обрушения, обвалы крыш и отключения электричества и воды.

«До настоящего момента информации о погибших или тяжело раненых из-за природного явления не поступало», — отметил министр внутренних дел, информации и по связям с общественностью Барбадоса Уилфред Абрахамс.

По данным Национального ураганного центра (NHC), «Эльза» движется с запада на северо-запад со скоростью 29 км/ч, максимальная скорость ветра составляет 80 км/ч. Ожидаются ураган, опасные штормовые волны и сильные дожди в Гаити и Доминиканской республике сегодня, а также на Ямайке и в некоторых частях Кубы 4 июля.

«Эльза» с большой вероятностью достигнет архипелага Флорида-Кис и других частей штата Флорида 5 июля. Обильные дожди могут помешать спасательным работам на месте многоэтажки, обрушившейся 24 июня.

Представитель NHC Деннис Фельтген сообщил, что ураган движется на быстрой скорости, однако дальнейшего существенного усиления не предвидится. При этом «Эльза» продолжит быть в категории ураганов еще около 24 часов и ослабится до шторма в районе Доминиканы и Гаити.

Власти стран, которые могут быть потенциально затронуты, призывают жителей следить за последними изменениями и подготовить комплект с необходимыми запасами на случай чрезвычайных происшествий. Гражданская оборона Кубы распространила оповещение заранее за 24-48 часов до того, как на острове начнут ощущаться последствия урагана.

Институт гидрологии, метеорологии и экологических исследований Колумбии предупредил, что на карибском побережье страны могут начаться сильные дожди. «Эльза» — пятый шторм и первый ураган из атлантического сезона 2021 года, который завершится 30 ноября. По подсчетам Университета Колорадо, в этом году предвидится 17 тропических штормов, восемь из которых станут ураганами.

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