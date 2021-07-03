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Рекордное количество российских артистов выступит на Украине в 2021 году
Общество
Рекордное количество российских артистов выступит на Украине в 2021 году
shutterstock.com  /  Melinda Nagy

Москва, 3 июля. Десятки российских артистов планируют выступить, а некоторые даже и не один раз, на территории Украины. Судя по афишам, массово едут с гастролями не только музыканты, но и комики.

С концертами Украину посетят Валерий Меладзе, группа Мумий Тролль, рэперы Face и Фараон, шоумен Александр Ревва (он же Артур Пирожков), а также Jah Khalib, Noize MC, Hammali&Navai, Jony, Скриптонит, T-Fest и многие другие.

До конца лета многие из перечисленных исполнителей выступят на украинской сцене не один раз. В июле Меладзе появится сразу на двух музыкальных фестивалях, проходящих на территории Украины — Atlas Weekend и Queen Country Club. А следующий весной артист даст концерты в Киеве и Херсоне. Рэпер Face и Jah Khalib запланировали по три выступления в июле, а группа Мумий Тролль за один месяц пять раз посетит Украину. Еще четыре концерта на июль намечены у Hammali&Nava.

Кроме того, летом в Киев приедет журналист Леонид Парфенов — он представит в столице свой новый фильм. Ждут украинцев и выступления популярных российских комиков.

«Артисты России всегда были, и будут в Украине. Они приезжают регулярно, вне зависимости от того, какие тут поднимают «волны»», – заявил директор по рекламе и маркетингу билетного оператора Сoncert.ua.

Ранее власти Украины признали Филиппа Киркорова угрозой для национальной безопасности страны. 22 июня минкультуры Украины внесло его в черный список. Народный артист записал видео, в котором прокомментировал свою позицию по решению Киева. Он считает, что происходящее больше похоже на абсурд, чем реальность.

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