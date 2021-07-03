«Байкал Электроникс» планирует сосредоточиться на создании чипов

Москва, 3 июля. Российская компания «Байкал Электроникс» утвердила стратегию развития до 2025 года. Планируется, что специалисты сосредоточатся на создании новых чипов.

Как пишет «Коммерсантъ», компания будет привлекать инвестиции тремя способами. «Байкал» рассчитывает на государственные субсидии, собственные активы и заемный капитал. В общей сложности на разработку новых продуктов предполагается потратить около 23 млрд рублей.

Кроме того, компания собирается сменить топологические нормы продуктов — от шести до 12 нанометров и выпускать новую линейку чипов. Суммарно планируется увеличить объем выпускаемых процессоров до 600 тысяч штук ежегодно.

Мировой авторынок в 2021 году столкнулся с дефицитом полупроводниковых чипов. Часть концернов уже приостановила производство по этой причине. По прогнозам экономистов, выпуск машин по итогам текущего года может сократиться на 2 млн единиц.