Матвиенко поздравила белорусов с Днем независимости республики

Москва, 3 июля. Искренняя дружба, поддержка и солидарность объединяет Россию и Белоруссию, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сенатор поздравила граждан Белоруссии с Днем независимости республики. Матвиенко пожелала белорусам мирного неба над головой, благополучия и процветания.

Спикер Совфеда РФ также выразила надежду, что прочные российско-белорусские отношения будут и в дальнейшем оставаться основой партнерства и союзничества двух стран.

Ранее сообщалось, что Белоруссия собирается запретить въезд в страну некоторым представителям Евросоюза. Решение принято в ответ на европейские санкции против Минска.