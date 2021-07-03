Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 12:43
12:40
Армия
На Украине сообщили стоимость ракеты, способной «уничтожить» Крымский мост
12:39
Весь мир
Мадуро обвинил ЦРУ в подготовке покушения на свою жизнь
12:38
Шоу-бизнес
Валентин Юдашкин прокомментировал стиль Аллы Пугачевой
12:36
Происшествия
ФАН публикует кадры с места падения в ущелье Адыр-Суу машины с женщиной
12:34
Происшествия
Житель Екатеринбурга изрезал ножом своего далматинца
12:31
Экономика
Бесплатная газификация коснется около 3-4 млн домовладений в России
12:30
Шоу-бизнес
Владислав Лисовец идет к президенту решать проблему с наглыми «противниками зелени»
12:28
Политика
Политик Семинский заявил о лишении русских прав на Украине
12:27
Общество
Коллективные трудовые споры: разбираемся, что к чему
12:26
Армия
Алиев попросил у Байдена помощи в примирении Азербайджана и Армении
Все новости

Матвиенко поздравила белорусов с Днем независимости республики
Политика
Матвиенко поздравила белорусов с Днем независимости республики
Пресс-служба Совета Федерации

Москва, 3 июля. Искренняя дружба, поддержка и солидарность объединяет Россию и Белоруссию, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сенатор поздравила граждан Белоруссии с Днем независимости республики. Матвиенко пожелала белорусам мирного неба над головой, благополучия и процветания.

Спикер Совфеда РФ также выразила надежду, что прочные российско-белорусские отношения будут и в дальнейшем оставаться основой партнерства и союзничества двух стран.

Ранее сообщалось, что Белоруссия собирается запретить въезд в страну некоторым представителям Евросоюза. Решение принято в ответ на европейские санкции против Минска.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Матвиенко поздравила белорусов с Днем независимости республики
россия белоруссия матвиенко совфед
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru