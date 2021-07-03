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Бывший адвокат Трампа собирается отсудить у правительства США 20 млн долларов
Весь мир
Бывший адвокат Трампа собирается отсудить у правительства США 20 млн долларов
pixabay.com  / 

Вашингтон, 3 июля. Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на правительство США из-за того, что его незаконно вернули в тюрьму. Защитник бывшего президента намерен отсудить 20 млн долларов. Об этом сообщает CNBC.

Коэн подал иск против Федерального бюро тюрем США (BOP). Он обвиняет правительство в незаконном аресте и заключении. В тексте говорится, что адвокат испытал «эмоциональную боль и страдания» из-за того, что его вернули в федеральную тюрьму в июле 2020 года. Неправомерные действия властей он оценил в 20 млн долларов. По мнению Коэна, истинная причина его заключения была в том, что он собирался писать книгу с критикой Трампа.

Адвокаты Коэна готовят второй иск, утверждая, что тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр и директор BOP Майкл Карвахаль нарушили его право на свободу слова согласно Первой поправке.

«Подача иска — это начало наших поисков истины. Речь идет об окружении министерства юстиции, бывшего президента, его сообщника Уильяма Барра, а также о привлечении их к ответственности», — отметил защитник Коэна Джеффри Левин.

Коэн много лет проработал у Трампа юристом и выполнял самые деликатные поручения. В 2016 году он помог организовать выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Карен Макдугал, чтобы они молчали о своих интимных связях с экс-президентом. Он также давал ложные показания Конгрессу о планах строительства Башни Трампа в Москве по делу о «российском вмешательстве в выборы». В декабре 2018 года его приговорили за это к трем годам тюрьмы.

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сша суд трамп
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