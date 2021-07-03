«Получил удовольствие»: Соседов оценил провокационные фото Моргенштерна

Москва, 3 июля. Известный музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на очередную выходку рэпера Моргенштерна, когда скандальный артист снова обнажился перед камерой.

По мнению Соседова, в клипах Моргенштерн выглядит намного старше, а на провокационных фото он «прямо как мальчик». Эксперт сравнил его с манекенщиком, который демонстрирует в кадре свои татуировки.

«Да, мужское достоинство тут у него маленькое. Но мы же не видели, как это все стоит», — поделился он с изданием «Собеседник».

Музыкальный критик отметил, что слушать Моргенштерна ему неприятно, а вот от фотографий артиста он «получил некоторое удовольствие». Соседов добавил, что рэпер в своих песнях «изрыгает нечистоты». И такая музыка не несет ничего хорошего слушателям, подытожил он.

Ранее блогер Лена Миро жестко раскритиковала Моргенштерна за то, что он оголился перед родителями своей невесты. По ее словам, рэпер «попиарился» и забыл о своей выходке, а отцу Дилары Зинатуллиной «еще жить в своей провинции». Она уверена, что своим поведением артист постоянно унижает окружающих, они испытывают за него «испанский стыд».