Минск, 3 июля. Пропаганда западных интересов на Украине продолжает набирать обороты и подминать под себя простых граждан, но даже с нынешней активностью влиянию подверглись около 30% жителей.

Внимание на это обратил политолог и директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» в Минске Алексей Дзермант. По его словам, примерно треть населения Украины поддерживает объединение пространства с белорусами и россиянами. Внутри общества есть хрупкий баланс, сокращающий риски фатального исхода мощной машины пропаганды Запада.

«Мы пока всерьез этим не занимались. Пропаганда в отношении Украины больше была направлена на негатив, а надо искать точки опоры внутри общества», — отметил эксперт.

Дзермант призвал разработать меры против деструктивного режима Киева. Ситуация в стране свидетельствует о необходимости новой программы по нормализации обстановки с общественным мнением на Украине.

Ранее политолог Ростислав Ищенко поставил под сомнение дальнейшее существование Украины под влиянием Запада. Государство превратилось в геополитический фантом, считает он.