Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 12:42
12:40
Армия
На Украине сообщили стоимость ракеты, способной «уничтожить» Крымский мост
12:39
Весь мир
Мадуро обвинил ЦРУ в подготовке покушения на свою жизнь
12:38
Шоу-бизнес
Валентин Юдашкин прокомментировал стиль Аллы Пугачевой
12:36
Происшествия
ФАН публикует кадры с места падения в ущелье Адыр-Суу машины с женщиной
12:34
Происшествия
Житель Екатеринбурга изрезал ножом своего далматинца
12:31
Экономика
Бесплатная газификация коснется около 3-4 млн домовладений в России
12:30
Шоу-бизнес
Владислав Лисовец идет к президенту решать проблему с наглыми «противниками зелени»
12:28
Политика
Политик Семинский заявил о лишении русских прав на Украине
12:27
Общество
Коллективные трудовые споры: разбираемся, что к чему
12:26
Армия
Алиев попросил у Байдена помощи в примирении Азербайджана и Армении
Все новости

В Минске заявили о мощной машине пропаганды Запада на Украине
Политика
В Минске заявили о мощной машине пропаганды Запада на Украине
Федеральное агентство новостей

Минск, 3 июля. Пропаганда западных интересов на Украине продолжает набирать обороты и подминать под себя простых граждан, но даже с нынешней активностью влиянию подверглись около 30% жителей.

Внимание на это обратил политолог и директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» в Минске Алексей Дзермант. По его словам, примерно треть населения Украины поддерживает объединение пространства с белорусами и россиянами. Внутри общества есть хрупкий баланс, сокращающий риски фатального исхода мощной машины пропаганды Запада.

«Мы пока всерьез этим не занимались. Пропаганда в отношении Украины больше была направлена на негатив, а надо искать точки опоры внутри общества», — отметил эксперт.

Дзермант призвал разработать меры против деструктивного режима Киева. Ситуация в стране свидетельствует о необходимости новой программы по нормализации обстановки с общественным мнением на Украине.

Ранее политолог Ростислав Ищенко поставил под сомнение дальнейшее существование Украины под влиянием Запада. Государство превратилось в геополитический фантом, считает он.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Минске заявили о мощной машине пропаганды Запада на Украине
украина путин Дзермант
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru