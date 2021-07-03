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Американский сенатор выступил против назначений в Госдеп из-за «Северного потока — 2»
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Политика
Американский сенатор выступил против назначений в Госдеп из-за «Северного потока — 2»
pixabay.com

Вашингтон, 3 июля. Американские сенаторы не могут утвердить тринадцать кандидатур на должности в Госдеп США из-за возражений республиканца Теда Круза, сообщили местные журналисты.

По информации СМИ, сенатор выступает против кадровых назначений в ведомстве из-за политики президента Джо Байдена в отношении «Северного потока — 2». Своим демаршем Тед Круз пытается заставить американскую администрацию применять более жесткие меры в отношении газопровода.

Уточняется, что деятельность избранных кандидатов в Госдепе не связана с политикой Вашингтона по отношению к «СП-2».

Сенат США ранее не принял законопроект, который предусматривает реформацию избирательной система страны. Против высказались 48 законодателей.

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