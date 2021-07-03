Кандидат в канцлеры Германии отвергла заявления о плагиате в своей книге

Берлин, 3 июля. Заявления о плагиате в книге «Сейчас: Как мы обновим нашу страну» не соответствуют действительности, заявила автор произведения, кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок.

Немецкий политик отметила, что в ее книге отражено множество идей других людей. По словам Бербок, она старалась объяснить, кто она и что хотела бы сделать с Германией.

«Тут нет нарушения авторских прав, это твердо заявила моя партия («Зеленые». — Прим. ФАН)», — сказала кандидат в канцлеры во время интервью журналу Brigitte.

Немецкий политолог Александр Рар ранее поделился мнением о возможных последствиях победы Бербок на выборах. По его мнению, если представитель «Зеленых» станет канцлером, то российский проект газопровода «Северный поток — 2» может оказаться под угрозой.