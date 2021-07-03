Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 12:42
12:40
Армия
На Украине сообщили стоимость ракеты, способной «уничтожить» Крымский мост
12:39
Весь мир
Мадуро обвинил ЦРУ в подготовке покушения на свою жизнь
12:38
Шоу-бизнес
Валентин Юдашкин прокомментировал стиль Аллы Пугачевой
12:36
Происшествия
ФАН публикует кадры с места падения в ущелье Адыр-Суу машины с женщиной
12:34
Происшествия
Житель Екатеринбурга изрезал ножом своего далматинца
12:31
Экономика
Бесплатная газификация коснется около 3-4 млн домовладений в России
12:30
Шоу-бизнес
Владислав Лисовец идет к президенту решать проблему с наглыми «противниками зелени»
12:28
Политика
Политик Семинский заявил о лишении русских прав на Украине
12:27
Общество
Коллективные трудовые споры: разбираемся, что к чему
12:26
Армия
Алиев попросил у Байдена помощи в примирении Азербайджана и Армении
Все новости

Кандидат в канцлеры Германии отвергла заявления о плагиате в своей книге

  /   Обновлено: 03 июля 2021 11:30
Политика
Кандидат в канцлеры Германии отвергла заявления о плагиате в своей книге
Global Look Press  /  Fabian Sommer/dpa

Берлин, 3 июля. Заявления о плагиате в книге «Сейчас: Как мы обновим нашу страну» не соответствуют действительности, заявила автор произведения, кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок.

Немецкий политик отметила, что в ее книге отражено множество идей других людей. По словам Бербок, она старалась объяснить, кто она и что хотела бы сделать с Германией.

«Тут нет нарушения авторских прав, это твердо заявила моя партия («Зеленые». — Прим. ФАН)», — сказала кандидат в канцлеры во время интервью журналу Brigitte.

Немецкий политолог Александр Рар ранее поделился мнением о возможных последствиях победы Бербок на выборах. По его мнению, если представитель «Зеленых» станет канцлером, то российский проект газопровода «Северный поток — 2» может оказаться под угрозой.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кандидат в канцлеры Германии отвергла заявления о плагиате в своей книге
германия плагиат Бербок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru