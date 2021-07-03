Названо эффективное оружие против американского «ядерного» космолета Boeing X-37B

Москва, 3 июля. Предприятия российского ОПК способны создать надежные и мощные средства против атаки американского космолета Boeing X-37B, пишут авторы «Военно-промышленного курьера».

Беспилотный космический аппарат Boeing X-37B способен находится на орбите в течение длительного промежутка времени, которое измеряется годами. При этом «космический БПЛА» США может являться носителем оружием массового поражения.

Такого мнения придерживается генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова. По ее предположению, во внутренних отсеках Boeing X-37B могут размещаться до шести ядерных бомб. Эти боеприпасы будут сбрасываться на выбранные объекты в случае «нырка» космического аппарата до мезосферы, при получении соответствующей команды из Пентагона.

Аналитики «Военно-промышленного курьера» считают, что угрозу со стороны Boeing X-37B можно нивелировать с помощью комплексного российского оружия. К нему относятся орбитальные спутники-инспекторы, которые будут точно отслеживать любую аномальную активность американского космолета. Эффективным средством поражения космолета станут плазменные установки и ядерное оружие, применяемые совместно либо порознь, резюмируют авторы издания.

Ранее сообщалось об успешном запуске на околоземную орбиту очередной партии британских спутников OneWeb с помощью российской ракеты «Союз-2.1б». О подлинных целях размещения американской системы скоростного интернета Starlink информировал «Царьград».