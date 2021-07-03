NI: хитрый стратегический маневр Москвы превратил ВС РФ в мощнейшую силу в мире

Вашингтон, 3 июля. Новая российская военная стратегия кардинально отличается от той, что использовалась во времена Великой Отечественной и войны с Наполеоном, считают эксперты из США.

Русские в течение веков делали основную ставку на численное превосходство в ходе вооруженных конфликтов, отметил американский военный эксперт Майкл Пек в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что подобным образом буквально были раздавлены армии Наполеона и Гитлера. Однако эти времена давно прошли, так как Москва разработала новую военную стратегию, основанную на высоком мастерстве бойцов и технологиях.

Новая стратегия Вооруженных сил России имеет много общего с западной, считает автор материала. Он сослался на мнение специалистов аналитической компании RAND, которые отметили явную эволюцию российской армии, ставшую ответом на вызовы современности. Эксперты подчеркнули, что Россия больше не делает основную ставку на численность войск, ввиду чего такой хитрый стратегический маневр Москвы превратил ВС РФ в мощнейшую силу в мире.

«Вооруженные силы Российской Федерации, несмотря на явное влияние их советского происхождения, значительно эволюционировали, чтобы отразить новые реалии, стоящие перед российским оборонным руководством», — уверены в RAND.

Российское военное руководство отлично адаптировалось к современным реалиям, создав стратегию, при помощи которой ВС РФ могут с большой эффективностью защищать государство, имея возможность при необходимости разворачивать локальные военные операции на периферии, заявили аналитики из RAND.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

«Российские силы, в первую очередь, призваны защищать свою Родину, особенно ключевые населенные пункты и промышленность. Нет никаких признаков того, что Россия стремится к крупномасштабному конфликту», — говорится в отчетах аналитической компании.

Ранее в Сети появились впечатляющие кадры, снятые во время соревнований российских артиллеристов, стартовавших в Ленинградской области. В состязаниях приняли участие военнослужащие со всей России. Во время конкурса участники покажут навыки стрельбы из различных артиллерийских комплексов.

Кроме того, в ЦНИИТОЧМАШ сообщили о завершении разработки новейшего отечественного коллиматорного прицела, предназначенного для установки на различное стрелковое вооружение, в том числе и штурмовое, пишет RT. Известно, что ПКМ-75 может работать рекордное время — свыше 50 тысяч часов.

Также российский сенатор Алексей Пушков назвал мощную армию одним из признаков того, что РФ является мировой сверхдержавой, с чем Соединенным Штатам придется смириться. Он напомнил и о грозном ядерном арсенале, которым обладает Москва, что также говорит о том, что Россия обладает этим статусом, передает «Царьград».