Коронавирус выявили у 24 439 человек в РФ за сутки

Москва, 3 июля. Российские врачи выявили 24 439 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с COVID-19.

Коронавирус подтвердился у 24 439 жителей в 85 регионах России за минувшие 24 часа. Клинических проявлений болезни не обнаружили у 12,8% пациентов. Полностью COVID-19 смогли побороть 17 899 граждан.

Всего в РФ выявили 5 585 799 случаев коронавируса во всех регионах страны, 5 053 417 человек смогли излечиться, говорится в сообщении оперативного штаба. Победить пандемию поможет массовая вакцинация. Мутации COVID-19 не влияют на эффективность препаратов.