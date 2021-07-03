Автомобиль протаранил магазин в Курске

Курск, 3 июля. Иномарка "Мазда" врезалась в торговый павильон на ПЛК после столкновения с "ВАЗ 2110". В результате инцидента никто не пострадал.

Авария случилась возле остановки общественного транспорта "Кинотеатр "Родина". Водитель за рулем автомобиля "Мазда" не справился с управлением и врезался в "ВАЗ 2110", который двигался в попутном направлении.

После удара иномарка протаранила небольшой продуктовый магазинчик, расположенный рядом с остановкой. По предварительным данным, сидевший в салоне машины 38-летний мужчина был пьян. В результате ДТП пострадавших нет. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Тем временем, инсульт водителя автобуса стал причиной массового ДТП в Тамбове. Разлива автомобильного топлива удалось избежать.