Британская телеведущая сравнила рисунок на форме сборной Украины с грязным пятном

Лондон, 3 июля. Рисунок на футболке сборной Украины по футболу похож на грязное пятно, сказала британская телеведущая во время передачи «Доброе утро, Британия» с участием украинского посла.

Во время эфира журналистка пыталась рассмотреть, что же изображено на форме украинских футболистов.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.



Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.



Follow all the action on @ITV ???? https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL