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Британская телеведущая сравнила рисунок на форме сборной Украины с грязным пятном
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Политика
Британская телеведущая сравнила рисунок на форме сборной Украины с грязным пятном
facebook.com  /  Андрей Павелко

Лондон, 3 июля. Рисунок на футболке сборной Украины по футболу похож на грязное пятно, сказала британская телеведущая во время передачи «Доброе утро, Британия» с участием украинского посла.

Во время эфира журналистка пыталась рассмотреть, что же изображено на форме украинских футболистов.

«Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», — сказала телеведущая.

Представители УЕФА ранее подвергли критике новую форму сборной Украины. Организация потребовала убрать с футболки националистический лозунг «Героям слава!», поскольку спорт не должен смешиваться с политикой. На форме также изображена территория Украины с Крымом и Донбассом. Теперь УЕФА проверяет футболки украинских футболистов перед каждой игрой.

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футбол украина британия форма
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