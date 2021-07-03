Британская телеведущая сравнила рисунок на форме сборной Украины с грязным пятном

Лондон, 3 июля. Рисунок на футболке сборной Украины по футболу похож на грязное пятно, сказала британская телеведущая во время передачи «Доброе утро, Британия» с участием украинского посла.

Во время эфира журналистка пыталась рассмотреть, что же изображено на форме украинских футболистов.

«Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», — сказала телеведущая.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.



Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.



Follow all the action on @ITV ???? https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL — Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021

Представители УЕФА ранее подвергли критике новую форму сборной Украины. Организация потребовала убрать с футболки националистический лозунг «Героям слава!», поскольку спорт не должен смешиваться с политикой. На форме также изображена территория Украины с Крымом и Донбассом. Теперь УЕФА проверяет футболки украинских футболистов перед каждой игрой.