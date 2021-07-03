Американец описал привычки, которые потерял после жизни в России

Москва, 3 июля. Переехавший в Россию американец Джейкоб рассказал о некоторых привычках, которые он забыл после пяти лет жизни не на родине.

Джейкоб признает, что часть привычек была утрачена не из-за переезда, а в результате взросления. Но есть некоторые действия, которые он перестал делать спустя годы проживания в России.

Американцы привыкли пить много кофе и русские друзья Джейкоба удивлялись его количеству, ведь принято считать, что много кофе пить вредно. Постепенно иностранец перешел на чай.

«Спустя пять лет «русской» жизни, в моем рационе почти не осталось кофе, ведь я заменил чаем. Теперь у меня в квартире можно обнаружить несколько видов чая, и едва «начатую» банку кофе», — отмечает Джейкоб.

Забыл американец и другую привычку — считать стоимость продуктов. В США на ценнике указана цена без учета налога, покупатели высчитывают его сами. С одной стороны, каждый американец знает, какой налог получает государство, с другой стороны, это очень сложно, особенно если список продуктов длинный. Джейкоб оценил удобство российских ценников и забыл привычку считать налог в магазине.

«В России я стал намного чаще ходить, а не пользоваться автомобилем», — признался Джейкоб в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» «Американец о России».

В США люди ездят на автомобиле, даже если до магазина можно дойти пешком. Жители Штатов экономят время или ленятся, отметил Джейкоб. В России иностранец стал чаще ходить пешком, ездить на общественном транспорте. Американский блогер считает, что автомобиль в России ему пока не нужен.

Даже после пяти лет в России Джейкоб не перестает удивляться некоторым особенностям русских людей. Например, американца поразила способность россиян делать самостоятельно ремонт в квартире — в США такое вряд ли встретишь, для каждого действия вызывают специалистов.