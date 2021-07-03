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Новые меры по коронавирусу ввели в Иркутской области

  /   Обновлено: 03 июля 2021 11:22
Общество
Новые меры по коронавирусу ввели в Иркутской области
wikipedia.org  /  Marcin Konsek / CC BY-SA 4.0

Иркутск, 3 июля. Власти Иркутской области ввели новые меры по нераспространению коронавирусной инфекции в регионе, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Согласно подписанному указу, театры, концертные залы, цирки, солярии и сауны приостановят свою работу до 18 июля. Фудкорты, детские игровые комнаты и другие общественные места также временно прекратят свою деятельность до указанного срока, следует из документа.

Положительный результат теста на коронавирус получили 74,8 тыс. жителей Иркутской области с начала 2020 года. В регионе проходит массовая вакцинация от COVID-19. Прививку можно сделать бесплатно при наличии полиса ОМС.

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