Новые меры по коронавирусу ввели в Иркутской области

Иркутск, 3 июля. Власти Иркутской области ввели новые меры по нераспространению коронавирусной инфекции в регионе, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Согласно подписанному указу, театры, концертные залы, цирки, солярии и сауны приостановят свою работу до 18 июля. Фудкорты, детские игровые комнаты и другие общественные места также временно прекратят свою деятельность до указанного срока, следует из документа.

Положительный результат теста на коронавирус получили 74,8 тыс. жителей Иркутской области с начала 2020 года. В регионе проходит массовая вакцинация от COVID-19. Прививку можно сделать бесплатно при наличии полиса ОМС.