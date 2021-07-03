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Немецкий обозреватель призвал Запад проявить к России больше уважения
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Политика
Немецкий обозреватель призвал Запад проявить к России больше уважения
pixabay.com

Берлин, 3 июля. Западу следует поменять отношение к Москве. России до сих пор приписывают образ «отсталой» страны, заявил немецкий журналист Михаэль Линденманн.

Россия и Запад не могут наладить отношения из-за ограниченных знаний истории и негативного настроя европейцев и американцев. Школьники западных государств больше изучают историю Октябрьской революции и развала Советского Союза. События внутри страны с XVI по XIX век игнорируются, пояснил обозреватель из ФРГ.

В отношении России и в настоящее время главенствует образ «отсталого» государства. Тем временем это территория, которая включает в себя множество этносов, религий, культур и языков. Для того чтобы осознать и понять это, необходимо восполнить пробел в знаниях. Начинать стоит как раз со школы, пояснил Линденманн.

Представители российской литературы и философии оказали большое влияние на развитие этих направлений в Западной Европе. Здесь можно вспомнить вклад Льва Толстого, Федора Достоевского, Александра Пушкина и многих других.

«Проявить чуть больше уважения было бы более чем уместно», — подытожил Михаэль Линденманн.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил санкции против России. Ограничительные меры в сфере экономики будут действовать еще шесть месяцев, уточнили в объединении.

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германия запад журналист
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