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Представитель туротрасли перечислил самые популярные у россиян страны для отдыха

  /   Обновлено: 03 июля 2021 11:11
Общество
Представитель туротрасли перечислил самые популярные у россиян страны для отдыха
pixabay.com

Москва, 3 июля. Россияне больше не боятся планировать отдых на фоне распространения коронавируса, рассказал гендиректор сети отечественных турагентств Алексан Мкртчян.

Жителям России пришлось отказаться от летнего отдыха в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В текущем году ситуация изменилась, поскольку многие граждане уже переболели коронавирусом или сделали прививку. Распространение заболевания больше не сказывается на желании россиян путешествовать. Уровень бронирований на курорты превысил показатель 2019 года, рассказал Мкртчян.

Спрос на путевки в Турцию вырос в двое, также большой популярностью у путешественников пользуются Крым и Абхазия. Бронирования в отелях Краснодарского края начали активно отменять из-за введения новых требований по коронавирусу, однако частный сектор Кубани по-прежнему ожидает большое количество туристов. Многие россияне также ожидают возобновления авиасообщения для отдыха в Греции, сообщил Мкртчян в комментарии «Известиям».

Российские аналитики изучили цены на популярные авианаправления и определили месяцы, в которые жители страны смогут отдохнуть с наименьшими затратами. Стоимость билетов в Краснодарский край, Калининград, Махачкалу, Уфу и Самару значительно снизится в сентябре.

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