Ученый Дедков заявил об эффективности вакцин против мутаций коронавируса

Санкт-Петербург, 3 июля. Мутации коронавируса не сказываются на эффективности вакцин, отметил замдиректора Санкт-Петербургского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков.

Изменения, которые происходят в геноме SARS-CoV-2 не оказывают сильного влияния на препараты. Вакцины имеют достаточный запас прочности, рассказал Владимир Дедков.

«Несмотря на то, что геном вируса изменяется, вакцины все равно остаются эффективными», — сообщил ученый.

Специалист также напомнил, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется в среднем шесть месяцев. При этом неважно, как именно он был получен, естественным путем или в ходе вакцинации.

«В дальнейшем, когда вакцинация войдет в плановый режим, достаточно будет вакцинироваться раз в год», — передает слова Дедкова ТАСС.

Вакцинация является эффективным способом профилактики COVID-19. Пройти процедуру следует и после перенесенного заболевания. Сделать это стоит через четыре-шесть недель после выздоровления, рассказал врач из Израиля Борис Бриль.