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Подросток внезапно скончался в гостях у сверстника в Саратове
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Подросток внезапно скончался в гостях у сверстника в Саратове
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Саратов, 3 июля. В Октябрьском районе Саратова 17-летний подросток внезапно умер в гостях у друга. Следственный комитет по региону организовал проверку по факту происшествия.

По предварительным данным, утром двое молодых людей пришли в квартиру к своему приятелю на 2-м Детском проезде. Днем один из подростков почувствовал себя плохо. Друзья обратились за помощью в скорую помощь, но приехавшие на вызов медики лишь констатировали смерть юноши.

Следователи и криминалисты прибыли на место происшествия. При первичном осмотре следов насилия на теле погибшего не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели несовершеннолетнего ведется доследственная проверка.

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