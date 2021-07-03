Подросток внезапно скончался в гостях у сверстника в Саратове

Саратов, 3 июля. В Октябрьском районе Саратова 17-летний подросток внезапно умер в гостях у друга. Следственный комитет по региону организовал проверку по факту происшествия.

По предварительным данным, утром двое молодых людей пришли в квартиру к своему приятелю на 2-м Детском проезде. Днем один из подростков почувствовал себя плохо. Друзья обратились за помощью в скорую помощь, но приехавшие на вызов медики лишь констатировали смерть юноши.

Следователи и криминалисты прибыли на место происшествия. При первичном осмотре следов насилия на теле погибшего не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели несовершеннолетнего ведется доследственная проверка.