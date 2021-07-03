В ДНР заявили об обстреле западной окраины Донецка со стороны ВСУ

Донецк, 3 июля. Украинские силовики подвергли минометному обстрелу окраины Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под ударами украинской артиллерии оказался поселок Старомихайловка, который расположен на западных окраинах Донецка.

«Огонь был открыт из подконтрольного Киеву поселка Невельское. Всего по Старомихайловке было выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении.

В СЦКК также добавили, что за минувшие сутки подразделения ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 80 мин и снарядов. Под огнем украинских силовиков оказались поселки Минеральное, Ленинское и Белая Каменка. При обстрелах применялась крупнокалиберная ствольная артиллерия, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В результате огня ВСУ повреждены три дома.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие республики сделают все возможное для защиты жителей Донбасса от обстрелов ВСУ. Он также предупредил, что Киеву не сойдут с рук военные провокации, передает «Царьград».