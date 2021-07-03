Бритни Спирс умоляет мать помочь ей избавиться от опекунства отца

Лос-Анджелес, 3 июля. Известная певица Бритни Спирс проиграла дело против своего отца Джейми Спирса, под опекой которого находится уже 13 лет. Теперь звезда рассчитывает на поддержку своей мамы Линн.

Джейми Спирс получил полный контроль над жизнью своей звездной дочери почти 13 лет назад. Тогда, поп-дива пережила серьезный нервный срыв из-за развода с танцором Кевином Федерлайном. После лечения в нескольких клиниках суд поместил артистку под опеку отца, который стал не только распоряжаться ее финансами, но и тотально контролировать ее жизнь.

В конце мая Бритни Спирс решила бороться за свою свободу и подала иск с требованием лишить отца статуса опекуна. Заседание состоялась только 23 июня в Лос-Анджелесе. Певица впервые за долгие годы выступила в суде лично. Ее речь многих шокировала. Звезда назвала положение в котором оказалась «унизительным». По ее словам, ее насильно заставляют пить препараты, в числе которых даже литий. Кроме того, певице запрещают вступать в брак и рожать — ей установили спираль, чтобы она не смогла забеременеть от бойфренда.

Сейчас Бритни очень рассчитывает на помощь своей матери Линн. Как отмечает источник People, женщина в шоке от поведения своего бывшего супруга Джейми. Линн уверена, что отец ее дочери нечестен на руку и многого недоговаривает, особенно в вопросах опекунства.

«Бритни умоляла Линн о помощи», — добавил инсайдер People.

Бритни Спирс не удалось добиться лишения ее отца статуса опекуна. В число опекунов было решено включить частную финансовую компанию, а полностью отстранять Джеймса от опекунства не стали. За звезду уже вступились многие ее коллеги, в том числе Джастин Тимберлейк и Кристина Агилера. Последняя написала большой пост в социальной сети Instagram, где заявила о праве женщины распоряжаться своей жизнью.