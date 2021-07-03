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Экс-глава МИД Украины сожалеет о слабых санкциях Евросоюза против России

  /   Обновлено: 03 июля 2021 10:43
Политика
Экс-глава МИД Украины сожалеет о слабых санкциях Евросоюза против России
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 3 июля. Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении России действуют стратегически, но не наносят сильного ущерба Москве, посетовал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Бывший украинский министр сожалеет, что Европа не желает вводить против России более мощные ограничения.

«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально ударили по России и убили», — высказал пожелание Климкин.

Экс-глава МИД Украины указал, что Евросоюз не готов предпринимать шаги, которые «разрушили бы Россию». Более того, даже в США не пытаются усилить санкционную политику в отношении Москвы, признал Климкин.

Ранее сообщалось, что на Украине испугались идеи саммита Евросоюза с участием РФ. По словам Климкина, эта инициатива стала «бомбой» среди дипломатов в Брюсселе.

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