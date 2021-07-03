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Денис Майданов рассказал, какой подарок преподнес сотрудникам ГИБДД в их праздник
Шоу-бизнес
Денис Майданов рассказал, какой подарок преподнес сотрудникам ГИБДД в их праздник
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Сегодня, 3 июля, в России отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции. Этот день начали праздновать еще в 1936 году, когда в Советском Союзе была образована государственная автомобильная инспекция (ГАИ).

Российский певец, композитор, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов через Федеральное агентство новостей поздравил сотрудников ГИБДД с их профессиональным праздником.

«Сегодня исполняется 85 лет со дня основания ГАИ, а в последствии — ГИБДД России. Специально к сегодняшнему дню на слова известного поэта-песенника Кирилла Крастошевского я написал песню под названием «За наши 85!», — поделился музыкант.

Денис Майданов рассказал, что ГИБДД наложила на песню видеоряд, из чего образовался клип, который уже стал вирусным в Сети.

«Все сотрудники ГИБДД страны поздравляют друг друга именно этой песней. Я в свою очередь хочу от души поздравить всех наших доблестных сотрудников ГИБДД, пожелать крепчайшего здоровья, благополучия и успехов в службе. Желаю сегодня отлично отметить праздник, а также позитивных, дисциплинированных водителей на дорогах. А автолюбителям по традиции желаю ни гвоздя ни жезла», — рассказал заслуженный артист РФ.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Вострецов приехал в подразделения ГИБДД в Санкт-Петербурге и поощрил отличившихся сотрудников ценными подарками и благодарственными письмами. А также пожелал работникам крепкого здоровья и благополучия.

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Все новости / Шоу-бизнес / Денис Майданов рассказал, какой подарок преподнес сотрудникам ГИБДД в их праздник
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