Трамп не верит в возможность проведения честных выборов в США

Вашингтон, 3 июля. Соединенные Штаты больше не могут называться страной честных и открытых выборов, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

Во время проведения праймериз Демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка произошел инцидент. При подведении итогов избирательного процесса были засчитаны 135 тысяч тестовых голосов.

«Посмотрите, что происходит в Нью-Йорке с их фальшивыми выборами», — заявил Трамп, комментируя нарушения.

Американский политик подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдалась во время проведения президентских выборов в 2020 году.

Дональд Трамп ранее назвал выборы президента в США преступлением века. По его словам, возникающие проблемы в стране, в том числе и кризис на границе, связаны с фальсификацией результатов голосования.