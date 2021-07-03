Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 11:16
11:15
Общество
Американец описал привычки, которые потерял после жизни в России
11:14
Общество
Новые меры по коронавирусу ввели в Иркутской области
11:12
Политика
Немецкий обозреватель призвал Запад проявить к России больше уважения
11:11
Общество
Представитель туротрасли перечислил самые популярные у россиян страны для отдыха
11:09
Происшествия
Девушка погибла в упавшей с фуникулера машине в Кабардино-Балкарии
11:07
Общество
Ученый Дедков заявил об эффективности вакцин против мутаций коронавируса
11:00
Шоу-бизнес
Животные во власти стихии, или Как тигры Запашного предсказали землетрясение
10:59
Происшествия
Главбуха из Новосибирска осудят за растрату 5,5 млн рублей из городского бюджета
10:57
Происшествия
Подросток внезапно скончался в гостях у сверстника в Саратове
10:57
Общество
Пермские дайверы обнаружили в Каме древнее судно — предположительно времен Ермака
Все новости

Трамп не верит в возможность проведения честных выборов в США

  /   Обновлено: 03 июля 2021 10:41
Политика
Трамп не верит в возможность проведения честных выборов в США
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 3 июля. Соединенные Штаты больше не могут называться страной честных и открытых выборов, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

Во время проведения праймериз Демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка произошел инцидент. При подведении итогов избирательного процесса были засчитаны 135 тысяч тестовых голосов.

«Посмотрите, что происходит в Нью-Йорке с их фальшивыми выборами», — заявил Трамп, комментируя нарушения.

Американский политик подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдалась во время проведения президентских выборов в 2020 году.

Дональд Трамп ранее назвал выборы президента в США преступлением века. По его словам, возникающие проблемы в стране, в том числе и кризис на границе, связаны с фальсификацией результатов голосования.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Трамп не верит в возможность проведения честных выборов в США
выборы сша трамп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru