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День работников Госавтоинспекции: интересные факты о дорожных патрульных
Общество
День работников Госавтоинспекции: интересные факты о дорожных патрульных
Федеральное агентство новостей  / 

Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции (ГИБДД). Именно в этот день в Советском Союзе в 1936 году была образована Государственная автомобильная инспекция.

Сотрудники ГИБДД ежедневно следят, чтобы на улицах городов, поселков и деревень был порядок: выявляют правонарушителей, которые влияют на безопасность дорожного движения.  

Статистика показывает, что в последние годы число жертв ДТП на российских дорогах сократилось, также уменьшается число аварий из-за нетрезвых водителей. Однако количество нарушений на дорогах, угонов транспортных средств достаточно большое, поэтому сотрудникам ГИБДД работы хватает всегда.

Цель праздника — напомнить не только автолюбителям, но и пешеходам о важной роли Госавтоинспекции, которая круглогодично обеспечивает безопасность дорожного движения.

День работников Госавтоинспекции: как отмечают, интересные факты
vk.com  / Дорожный инспектор.

Как в России отмечают День ГИБДД

В свой профессиональный праздник сотрудники ГИБДД предстают во всей красе — они надевают белую форму, на улицах многих городов проводятся торжественные мероприятия.

Также в праздничный день руководство отмечает знаками отличия лучших сотрудников.

День работников Госавтоинспекции: как отмечают, интересные факты
Невские Новости  / 

Интересные факты

  • Во время Великой Отечественной войны сотрудники ГАИ были обязаны обеспечивать фронт автомобильной техникой, пригодной к использованию, а также водителями.
  • Если машина в Японии обрызгала прохожего, то водителя штрафуют на 40 евро.
  • При Петре I в 1683 году впервые заговорили о подобной службе. Император своим указом запретил езду на лошадях без специально обученных возниц.
  • В России в ГИБДД работают преимущественно мужчины, а вот в Перу — женщины под предводительством единственного мужчины — генерала.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Вострецов приехал в структурное подразделение ГИБДД в Санкт-Петербурге и поощрил отличившихся сотрудников ценными подарками и благодарственными письмами.  

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