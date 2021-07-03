Россия, Франция и Турция будут решать судьбу Нагорного Карабаха

Тактическая пауза, которую взяли геополитические игроки в Закавказье на период выборов в Армении, подходит к концу. На прошедшей неделе состоялись двусторонние переговоры России, Франции и Турции, в ходе которых обсуждалась карабахская проблематика. При этом лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пора бы начать делимитацию границы.

Обстановка на границе

За прошедшую неделю Азербайджан заявил как минимум о трех фактах обстрелов своих позиций со стороны ВС Армении на границе с Кельбаджарским и Товузским районами. Все инциденты обошлись без потерь. При этом всякий раз армянское министерство обороны заявления Баку опровергало, называя их дезинформацией. В ответ МО Армении также обвинило ВС Азербайджана: 27 июня на протяжении нескольких часов велся беспорядочный огонь из стрелкового оружия в Гегаркуникской области, на который армянская сторона не ответила.

Ситуация постепенно входит в русло прошедших десятилетий, когда ежедневно пресс-службы оборонных ведомств обоих государств отчитывались о фактах обстрелов со стороны противника, отдавая дань информационному противоборству и принципу «лучше обвинить первым». Стоит ли говорить, что подтверждались эти сведения нечасто, в основном после гибели военнослужащих.

Федеральное агентство новостей /

Отсюда можно сделать вывод, что эскалации напряженности пока ожидать не стоит, однако с делимитацией границы нужно поторопиться.

Так считает и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который 26 июня заявил о необходимости создать рабочую группу по делимитации границы с Арменией. Алиев утверждает, что у Армении есть только один путь развития — наладить нормальные отношения с соседями и отказаться от территориальных претензий. На встрече с военными по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана президент подчеркнул, что карабахский конфликт урегулирован, и Армения должна принять это и работать с Азербайджаном над определением границ. Однако он отметил, что численность его армии будет увеличена и «уже начался процесс закупки современной техники».

Ответом президенту Азербайджана можно считать заявление председателя парламентской комиссии по внешним отношениям и члена правящей фракции «Мой шаг» Рубена Рубиняна, которое он озвучил в ходе интервью агентству «Спутник Армения».

«Армения не станет подписывать какой-либо мирный договор с Азербайджаном под давлением последнего», — утверждает Рубинян.

Депутат считает, что новая агрессия Азербайджана невозможна благодаря работе российского миротворческого контингента, тем не менее Ереван «с удовольствием подпишет документ с Азербайджаном», если Баку признает статус Нагорного Карабаха. Вооруженный конфликт, по мнению политика, тоже не решен, поскольку аналогичной точки зрения придерживаются страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — США, Франция и Россия.

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, армянская сторона косвенно обозначила свою текущую позицию для торга: «Зангезурский коридор» в обмен на урегулирование конфликта и признание статуса Карабаха на основе «волеизъявления народа».

Позицию Минской группы ОБСЕ 2 июля обсудили в телефонном разговоре президенты России и Франции. Владимир Путин информировал коллегу о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Было отмечено, что обстановка в регионе, во многом благодаря присутствию российских миротворцев, остается стабильной. Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей.

???????????????????? По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на Европейском континенте.



???? https://t.co/CAvMnZBpyA#РоссияФранция pic.twitter.com/WS0pRSaX6I — МИД России ???????? (@MID_RF) July 2, 2021

Примечательно, что президент России обратил внимание коллеги на необходимость более активного участия европейских партнеров, и в частности Франции, в решении гуманитарных проблем пострадавшего от боевых действий населения. Это может быть неким предостережением, что Парижу стоит ограничить свое участие в карабахской проблематике гуманитарными вопросами, а не давать Еревану ложную надежду на европейскую поддержку в деле признания независимости Карабаха вне контуров трехсторонних соглашений.

Пехота и танки — новые военные учения Баку и Анкары

В Азербайджане с 28 по 30 июня проведены совместные тактические учения с боевой стрельбой «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021». Это ежегодное мероприятие проводится в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией. На двух полигонах, которые расположены к западу от Баку и в Нахичевани, военнослужащие обеих стран отработали слаживание подразделений на тактическом уровне. Бронетехнику, боевые вертолеты и не менее батальона личного состава предоставлял Азербайджан, а от ВС Турции было около роты бойцов.

mod.gov.az / Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

По опубликованным материалам можно сделать вывод, что участники вновь отрабатывали тактику, которая принесла успех в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха. Она заключается в совместном применении пехоты и подразделений специального назначения, которые путем десантирования и скрытного выхода через сложные участки местности просачивались сквозь боевые порядки противника.

Безусловно, это не означает непосредственную подготовку к военным действиям в адрес Армении, однако Азербайджан становится все ближе к участию в совместных с ВС Турции операциях «в зонах тюркских интересов». Вполне возможно, что Баку вскоре согласится на помощь Анкаре в миссии на территории Афганистана, хотя до сих пор таких сведений в прессе не публиковалось.

Турция продолжит играть роль «аванпоста» Запада в Закавказье

Делегация турецкого парламента 26 июня посетила Вашингтон. Визит был посвящен в основном техническим переговорам об участии турецкого военного контингента в Афганистане для охраны международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Парламентская делегация Турции обсудила в #США Южный Кавказ и Афганистан https://t.co/ZtAq73oMMe pic.twitter.com/zkXrT8Q157 — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) June 26, 2021

При этом с представителями американского сената также обсуждалась ситуация в Закавказье: подтверждено намерение Анкары «поддерживать Баку в вопросе окончательного перехода под контроль Азербайджана незаконно удерживаемых Ереваном территорий в Нагорном Карабахе».

«В США прекрасно осведомлены о том, что Турция поддерживает Азербайджан в Карабахском вопросе. Оккупация азербайджанских земель Арменией — реалии, признанные на уровне ООН. Мы вновь довели до сведения представителей США позицию Анкары по данному вопросу», — сказал председатель Комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч, возглавивший делегацию Великого национального собрания.

Днями позднее в Анталье состоялась встреча министров иностранных дел России и Турции. Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым Сирию, Афганистан, а также Карабах.

«Цель — чтобы во всех этих странах был стабильный мир», — подчеркнул турецкий министр. Лавров отметил, что обсуждался механизм для содействия развитию региона «3+3» — три закавказские страны и три соседа (Россия, Турция, Иран). По его словам, «есть неплохие планы на первое время».

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Таким образом, два фактора — работа парламентской делегации и встреча министров — ясно указывают на ход политических событий. В настоящее время основная стратегия определена: Турция становится медиатором отношений в Закавказье, что устраивает, по всей видимости, как Вашингтон, так и Москву. Пока обсуждению подлежат лишь узкие технические моменты.

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