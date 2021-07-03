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Житель Украины умер после прививки вакциной Pfizer
Происшествия
Житель Украины умер после прививки вакциной Pfizer
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Киев, 3 июля. Через несколько часов после введения американской вакцины в Винницкой области скончался мужчина.

Гражданину сделали прививку препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Через несколько часов после введения вакцины он скончался, рассказали в пресс-службе Минздрава страны.

«Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания», — уточнили в сообщении.

Специалисты Минздрава также рассказали, что у мужчины через час после вакцинации не наблюдалось никаких побочных эффектов. Кроме того, он получил лекарство из одного флакона с еще пятью людьми — их состояние удовлетворительное. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает сайт «360tv.ru».

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