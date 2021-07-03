СК возбудил дело по факту выброса хлора в атмосферу в Ижевске

Ижевск, 3 июля. Ижевские следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Правоохранители установили, что должностные лица городского «Ижводоканала» при работе с хлором допустили нарушения. В результате этого произошел выброс газа в атмосферу. Следователи допрашивают работников, изъяты документы. Последствия аварии ликвидированы.

Сотрудники МЧС ранее были вынуждены эвакуировать несколько работников предприятия и граждан из расположенного рядом общежития. Установлено, что в воздух попали 800 килограммов опасного вещества.