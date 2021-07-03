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Спрос на продукцию АвтоВАЗа значительно вырос в России

  /   Обновлено: 03 июля 2021 10:29
Экономика
Спрос на продукцию АвтоВАЗа значительно вырос в России
lada.ru  /  LADA

Москва, 3 июля. Продажи АвтоВАЗа в России в первой половине 2021 года выросли на 51% и составили 200 219 машин, говорится в сообщении компании.

Как отмечается, показатели этого первого полугодия оказались на 14,9% выше результатов аналогичного периода 2019 года. В июне АвтоВАЗ реализовал 40 096 машин, что на 43,1% выше, чем в первый месяц лета 2020 года. Основным драйвером продаж остается модельный ряд Lada Granta, подчеркивает производитель. Согласно материалам компании, популярностью среди российских покупателей также пользуются Lada Vesta и Lada Largus.

Тем временем АвтоВАЗ приступил к тестам на заводе в Тольятти обновленного Renault Logan. Машина будет производиться на платформе BO, на которой сейчас выпускаются кроссоверы Lada XRay и Lada XRay Cross.

Аналитики ранее составили перечень автомобилей с самым высоким спросом в России. Как пишет «ФедералПресс», эксперты также определили, столько потребуется времени для продажи той или иной модели.

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