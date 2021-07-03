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«Этот день в истории». Что произошло 3 июля, праздники, факты, люди
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«Этот день в истории». Что произошло 3 июля, праздники, факты, люди

3 июля свой профессиональный праздник отмечают те, кто ежедневно следит за соблюдением правил дорожного движения. Сегодня принято поздравлять сотрудников ГИБДД. Государственную автомобильную инспекцию создали в 1936 году, а спустя более чем 60 лет — переименовали. Но функции у ведомства остались те же — обеспечивать безопасность на дорогах. В профессии, по данным 2018 года, работает около 45 тысяч россиян.

В этот же день более 170 лет назад была создана Римская республика, 93 года назад в США начали продажу первых телевизоров, а в России в июле 1996 года Борис Ельцин одержал победу во втором туре президентских выборов. Обо всем подробнее расскажем в программе «Этот день в истории». Смотрите прямо сейчас.

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